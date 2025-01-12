Украинские банки готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (13-19 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42-42,8 грн. В то же время вечером 11 января банки покупают доллары в среднем по 42,25 грн, а продают по 43 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются в обменниках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42-42,8 грн. Вечером же 11 января они:

покупали валюту в среднем по 42,45 грн;

продавали – по 42,99 грн.

"На следующей неделе валютный рынок будет находиться под защитой регулятора, который будет внимательно отслеживать основные тренды и при необходимости утихомирит избыточный спрос через механизм валютных интервенций. НБУ и дальше будет пытаться унимать спрос на валюту и, соответственно, рост курса – ведь курс напрямую влияет на уровень инфляции", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, подчеркнул он, ожидать значительных курсовых разрывов между наличным и безналичным рынками не стоит. Так, курсовые показатели на наличном рынке будут отличаться от межбанка на допустимые 40-50 копеек.

"Риск обвала гривни и соответственно стремительного неуемного роста курсов основных валют почти исключен. Мы ожидаем, что ближе к весне ситуация на валютном рынке станет более умеренной, что позволит НБУ снизить присутствие на рынке", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!