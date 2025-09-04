В Украине неоднозначно изменились цены на доллар: какой курс валют выставили банки и обменники

Украинские банки разнонаправленно изменили цены на наличный доллар. Днем 4 сентября в кассах установили средний курс американской валюты 41,1-41,63 грн/долл. (покупка/продажа). Это на 2 коп. дешевле в покупке и на 3 коп. дороже в продаже, чем было в предыдущий рабочий день. По прогнозам банкиров, курсовая ситуация останется стабильной и на следующей неделе.

Стоит учитывать, что за месяц, с 4 августа 2025 года, доллар в банках Украины заметно подешевел, свидетельствуют данные портала "Минфин". Так, месяц назад доллары покупали по 41,5 грн (на 40 коп. дороже, чем теперь), а продавали и вовсе по 42 грн (на 37 коп. дороже).

В украинских обменниках стоимость доллара за минувшие сутки заметно снизилась. Курс выставили на среднем уровне 40,91-41,37 грн (покупка/продажа). Это сразу на 26 коп. дешевле в покупке, чем было накануне, и на 4 коп. дешевле в продаже.

Курс доллара 4 сентября: в каких банках покупать и продавать валюту

Крупные финучреждения Украины сегодня продают американскую валюту по 41,43-41,8 грн. Так:

ПриватБанк, Универсал Банк, Ощадбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,52 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Абанк – 41,7 грн;

Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,65 грн;

Коминбанк – 41,43 грн.

Покупают доллар по 40,55-41,25 грн. В частности:

Универсал Банк – 40,55 грн;

ПриватБанк – 40,95 грн;

Ощадбанк, Сенс Банк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,24 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Абанк, – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Коминбанк – 41,12 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, стоимость валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара: чего ждать через неделю

На следующей неделе – с 8 по 14 сентября – курс доллара в Украине, скорее всего, останется стабильным, без резких колебаний. Как объяснил OBOZ.UA, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой, это обусловлено двумя основными причинами:

текущая экономическая ситуация в Украине благоприятна для укрепления гривни: инфляция замедлилась, а ключевые макропрогнозы сбываются;

режим "управляемой гибкости" от Нацбанка обеспечивает баланс между спросом и предложением на валютном рынке – минимальная разница между курсами покупки и продажи, а также между наличным и безналичным курсом указывает на устойчивость.

"Для жаждущих сенсаций наступает время отдыха: рынок будет стабильным, курсовые показатели будут меняться по аналогии с прошлыми несколькими неделями. В настоящее время отсутствуют угрозы для резкого изменения курсовых трендов", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета-начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., т.е. в 4 раза меньше.

