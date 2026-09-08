В Украине меняют правила строительства: что обязательно должно появиться в новостройках

В новостройках Украины укрытия станут обязательной частью проекта — без защитных сооружений новые жилые дома и ряд других объектов не смогут соответствовать новым требованиям безопасности. Отныне укрытия должны закладываться еще на этапе градостроительного планирования и проектирования, а подземные паркинги в новых домах будут предусматриваться как сооружения двойного назначения.

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Об этом говорится в Законе № 4778-IX, который уже вступил в силу. Защитные сооружения и сооружения двойного назначения должны быть предусмотрены в градостроительной документации на соответствующих уровнях планирования.

То есть вопрос укрытий должен решаться ещё до того, как застройщик начнёт реализовывать конкретный проект. Местные общины должны определять потребность в защитных сооружениях и учитывать её при планировании новой застройки, особенно это касается:

многоквартирных жилых домов;

учебных заведений;

больниц и других медицинских учреждений;

объектов социальной защиты;

отдельных инфраструктурных сооружений;

других объектов, где одновременно могут находиться значительные группы людей.

Убежища должны быть доступны для людей с ограниченной подвижностью

Еще одно важное требование новых правил — безбарьерность. Проектируемые защитные сооружения должны быть доступны для маломобильных групп населения. При создании новой застройки должны учитываться потребности людей, которые пользуются инвалидными колясками, испытывают трудности с передвижением или нуждаются в других условиях для безопасного доступа.

Поэтому безбарьерность должна закладываться непосредственно в проект, а не решаться уже после того, как здание построено. Закон также предусматривает возможность использования первичных мобильных укрытий.

Их планируют применять в местах, где регулярно находится много людей. Среди примеров — транспортные остановки, парки, территории предприятий и другие объекты массового пребывания. Такой формат может быть особенно актуальным там, где невозможно быстро построить полноценное капитальное защитное сооружение.

Отдельно регулируется вопрос модульных противорадиационных укрытий. Их можно проектировать вместимостью до 50 человек, используя модульные конструкции. При этом такие сооружения должны создавать условия для пребывания людей не менее 48 часов.

Раньше вопрос об укрытии конкретного дома или объекта часто приходилось решать уже после его появления. Теперь логика иная: при планировании новой территории необходимо сразу понимать, где люди смогут находиться в случае ракетной атаки, удара дронов или другой угрозы.

Подземная парковка в новостройке фактически превратится в укрытие

Отдельно меняются требования к жилищному строительству. С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые стандарты, согласно которым подземные парковки в новостройках должны проектироваться как сооружения двойного назначения.

В обычное время такое пространство может использоваться по своему основному назначению — для парковки автомобилей. Однако во время воздушной тревоги оно должно быть пригодным для использования людьми в качестве защитного сооружения.

Для этого недостаточно просто иметь подземное помещение. В нем должны быть предусмотрены необходимые условия для пребывания людей, в частности вентиляция, водоснабжение, основной и аварийный выходы, а также другие элементы, необходимые для безопасного пребывания.

Один из важных вопросов касается доступа к таким укрытиям. Как поясняла председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк, если подземная парковка спроектирована как сооружение двойного назначения, она должна использоваться для защиты людей во время угрозы независимо от того, являются ли они владельцами квартир в этом доме.

То есть ОСМД или собственники жилого комплекса не должны превращать укрытие в закрытое пространство исключительно для своих жильцов. Если вместимость паркинга ограничена, во время чрезвычайной ситуации могут возникать ограничения для автомобилей. Однако приоритет должен отдаваться людям, нуждающимся в укрытии.

Единые правила будут действовать по всей Украине

Новые требования должны применяться к новым объектам независимо от региона их расположения. Логика такого подхода заключается в том, что во время войны невозможно гарантировать абсолютную безопасность отдельных областей или городов на годы вперед.

Изменения касаются не только домов и укрытий. Предусмотрено также развитие системы безопасности на уровне общин. В частности, речь идет о создании единых центров безопасности, которые должны помогать координировать реагирование на чрезвычайные ситуации.

Еще одно направление — подготовка детей. В школах планируется организовать специальные классы, где ученики смогут изучать основы гражданской защиты и минной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины принял 3 сентября решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Среди них — два уровня тревоги и сокращение комендантского часа в Киеве с 01:00 до 05:00.

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