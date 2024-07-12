В Украине "массово" начали закрывать бизнесы: правда ли это и какие причины

В первом полугодии 2024 года в Украине закрылось на 54% больше ФЛП и на 15% больше компаний, чем за аналогичный период в прошлом году, но количество новых бизнесов значительно превышает количество закрытых. Закрытие бизнеса обусловлено тяжелыми условиями ведения деятельности в результате войны и законодательными изменениями, но общее количество ФЛПов и компаний увеличивается, что свидетельствует о восстановлении экономики.

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Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). По словам Гетманцева, ситуация с закрытием бизнеса не столь критична, как может казаться на первый взгляд.

Во-первых, количество нового бизнеса значительно превышает количество закрытого. В первом полугодии 2024 года было открыто на 61% больше новых ФЛП, чем закрыто. Темпы регистрации новых ФЛП в годовом исчислении выросли на 11%. Это свидетельствует о возобновлении экономической активности и уверенности предпринимателей в будущем развитии.

Ускорение закрытия бизнеса обусловлено объективными факторами, среди которых ключевую роль играет продолжающаяся война. Малый бизнес вынужден работать в тяжелейших условиях: регулярные воздушные тревоги, ежедневные обстрелы в Харькове, Херсоне, Запорожье, отключение электроэнергии. Не все предприниматели могут продолжать свою деятельность в условиях постоянного стресса, генераторной экономики и роста стоимости энергоносителей.

Гетманцев также отметил, что у многих просто кончились ресурсы и запас прочности. Часть бизнеса, покидающего рынок, использовалась для налоговой оптимизации. Владельцы открывают новые ФЛПы или компании вместо старых, чтобы избежать стандартного налогообложения, проверок и штрафов.

Законодательные изменения также повлияли на активизацию закрытия бизнеса. С 1 августа 2023 года был возобновлен налоговый режим, действовавший до начала полномасштабного вторжения, возобновлены налоговые проверки и возвращены штрафные санкции. Внедрено обязательное использование РРО и выдачу фискальных чеков. Это заставило часть бизнесов, привыкших работать по другим схемам, прекратить свою деятельность.

"Мы закрываем щели в законодательстве, которые позволяли вести бизнес с уклонением от налогообложения ", - отметил Гетманцев. Это касается как рынка зерна, так и подакцизных товаров и ввоза в Украину широкого ассортимента товаров без уплаты налогов. Ведется активная работа по прекращению практики использования десятков ФЛП или фирм-однодневок для уклонения от налогов.

Несмотря на сложные условия, в которых оказался бизнес, общее количество ФЛПов и компаний растет. В первой половине 2024 года было закрыто 92 тыс. ФЛП, но одновременно открыто 148,5 тыс. новых. Это признак восстановления экономики, даже с учетом специфики использования ФЛП для налоговой оптимизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время общей мобилизации в Украине физлица-предприниматели (ФЛП) пока не могут получить бронирование для себя или отсрочку для своих сотрудников. Оформить "бронь" ФЛП смогут только в случае принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако и тогда ФЛП будет соответствовать ряду критериев.

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