Какие банкноты "исчезают" из обращения в Украине: НБУ раскрыл статистику

Сумма наличных в обращении в Украине за 2024 год выросла на 7,6% (58 млрд грн), достигнув 822,4 млрд грн. Больше всего в обращении находится банкнота номиналом 500 гривен, а почти выходят из обращения 5, 10 и 200 гривен.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабную войну и сложные экономические условия, украинцы и бизнес постепенно адаптировались к новым реалиям, сохраняя умеренные темпы прироста наличных денег в обращении. По состоянию на начало 2025 года, в обращении находится:

2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд грн;

на общую сумму 14,8 млрд. монет на сумму 7,96 млрд грн (без учета памятных и инвестиционных монет).

В расчете на каждого жителя Украины приходится 63 банкноты и 186 монет. Для сравнения, в начале 2024 г. эти показатели составляли 66 банкнот и 177 монет. Наибольшую долю среди находящихся в обращении банкнот имеют:

500 гривен - 27,3% от общего количества банкнот. Среди монет наиболее распространенными остаются:

- от общего количества банкнот. Среди монет наиболее распространенными остаются: 10 копеек – 27,8% от общего количества монет.

Меньше всего в обращении находится:

банкнот номиналом 50 гривен – 4,4% от общего количества;

– от общего количества; монет номиналом в 10 гривен – 1,8% от общего количества.

За прошлый год существенно увеличилось количество монет номиналом 5 и 10 гривен – на 27% и 33% соответственно. Такой прирост связан с политикой НБУ, который постепенно изымает из обращения банкноты низких номиналов ( 1, 2, 5 и 10 гривен ) и заменяет их соответствующими монетами.

Это решение обусловлено тем, что монеты имеют гораздо более длительный срок обращения, чем бумажные банкноты. В то же время, наблюдается значительное сокращение количества банкнот таких номиналов:

200 гривен - на 24,5%, что объясняется активным замещением этих банкнот купюрами номиналом 1 000 гривен и изъятием из оборота старых образцов;

10 гривен – на 15%;

– на 5 гривен – на 11%.

Также зафиксировано сокращение количества монет номиналом 25 копеек на 0,1%. Это связано с тем, что такие монеты больше не являются платежными средствами, и НБУ постепенно изымает их из обращения.

Согласно данным НБУ, в 2024 году сохранялся высокий спрос на банкноты номиналом 1000 гривен. Эксперты объясняют это последствиями войны: из-за неопределенности и экономических рисков граждане предпочитают высшие номиналы для хранения сбережений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн. – по 163 грн. за штуку. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Э Буцефал".

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