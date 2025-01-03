В Украине изменили порядок уплаты налогов: где взять счета на 2025 год

Согласно Бюджетному процессу в Украине ежегодно меняются счета для уплаты налогов. Они открываются в течение 45 дней со дня принятия Закона о Госбюджете – в 2025 году новые счета по уплате налогов должны были начать работать со 2 января.

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Поскольку использование устаревших реквизитов может привести к задержкам в зачислении платежей и штрафных санкций, OBOZ.UA собрали все необходимые реквизиты и обновления. Что именно изменилось пока неизвестно, поэтому перед уплатой налогов следует просмотреть счета на сайте Государственной налоговой службы и в Е-кабинете.

Госказначейство уже обнародовало перечни в разрезе отдельных областей. Но сайт учреждения работает нестабильно, поэтому в случае невозможности перейти на сайт стоит сделать это позже в течение дня. Реквизиты счетов для всех областей и Киева на 2025 год:

Налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности. В среднем налоговики планируют проверять около 400 бизнесов ежемесячно, с высокой интенсивностью в октябре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого необходимо, в частности, авторизоваться на портале.

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