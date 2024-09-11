В Украине изменили курс доллара: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Украинские обменники утром 11 сентября установили курс доллара на среднем уровне 40,8/41,46 грн (покупка/продажа). Что на 4 коп. дороже в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках также произошли минимальные изменения. Они покупают наличный доллар в среднем по 41 грн, а продают по 41,41 грн. Что:

на 5 коп. дороже в покупке;

на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,78-41,05 грн. Так:

ПриватБанк – 40,78 грн;

Укрэксимбанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,9 грн.

Продают же они ее по 41,35-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,38 грн;

Укрэксимбанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,39 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Нужно ли забирать деньги из банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь, несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет "около 1,2 млрд грн";

в то же время банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnight (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах (это трехмесячные депозитные сертификаты), есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".

Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит, либо происходит, но "в очень небольших объемах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на текущей рабочей неделе (заканчивается 13 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,7 до 41,65 грн.

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