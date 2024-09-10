В обменниках ощутимо изменили курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках существенно изменили курс доллара. Утром 10 сентября они определили его в средние 40,76/41,43 грн (покупка/продажа), что сразу на 20 коп. ниже в покупке, чем вечером предідущего дня, но на 6 коп. дороже в продаже.

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В банках также произошли изменения – но гораздо менее заметные. Утром 10 сентября они определили стоимость американской валюты в средние 40,95/41,4 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 1 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,75-40,9 грн. Так:

ПриватБанк – 40,75 грн;

Райффайзен Банк – 40,8 грн;

ПУМБ – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,9 грн.

Продают же они ее по 41,29-41,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,29 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,39 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в ближайшие дни

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 13 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,7 до 41,65 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Такая же ситуация ожидается и в обменниках. Там стоимость валюты будет находиться в пределах от 40,75 до 41,6 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разницу между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. ... В общей сложности на этой неделе… спокойнее мы переживем все колебания по доллару (здесь внутренние факторы и интервенции Нацбанка смогут существенно нивелировать все атаки на гривну)", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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