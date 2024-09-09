В банках готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

На текущей рабочей неделе (заканчивается 13 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,7 до 41,65 грн, тогда как вечером 9 сентября они покупают валюту в среднем по 40,9 грн, а продают по 41,39 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,75 до 41,6 грн. Вечером же 9 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 40,96 грн в покупке и 41,37 грн в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разницу между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. ... В общей сложности на этой неделе… спокойнее мы переживем все колебания по доллару (здесь внутренние факторы и интервенции Нацбанка смогут существенно нивелировать все атаки на гривну)", – рассказал аналитик.

При этом он подчеркнул успешное завершение Украиной реструктуризации своих внешних обязательств перед западными кредиторами на сумму свыше 20,5 млрд долларов и сокращение при этом внешней задолженности страны на около 9 млрд долларов хоть и будет положительным для рынка, но "непосредственно на прогнозируемый уровень котировок не повлияет". Причина – этот сценарий "уже заложен всеми игроками в свои расчеты по перспективам курса гривни на ближайшее время".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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