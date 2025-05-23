В Украине хотят создать криптовалютный резерв: кто автор идеи и зачем это надо

В Украине предлагают создать криптовалютный резерв, который будет выполнять такую же функцию, как золотовалютный резерв. Пока неизвестно, какие именно виртуальные активы попадут в такой резерв, но это может быть не только биткоин.

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Об этом, как сообщает "Минфин", заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, работа над документом продолжается уже несколько месяцев.

"Мы готовим законопроект по крипторезерву, и как только он будет готов, внесем его в парламент ... возможно, даже на этой неделе зарегистрируем его в парламенте", – сказал нардеп.

Железняк отметил, что проект закона готовился после консультаций с Национальным банком, экспертами и представителями криптоиндустрии. Документ предусматривает, что регулятор самостоятельно будет определять, какие именно виртуальные активы могут быть включены в резервы - это не обязательно должен быть биткоин, самая популярная криптовалюта.

"Захотят держать эту часть резерва в биткоинах? Хорошо. Захотят другие варианты? Пожалуйста", – пояснил Железняк.

Он подчеркнул, что указанный законопроект не требует участия главы налогового комитета Даниила Гетманцева и не зависит от основного закона о виртуальных активах. Несмотря на то, что Украина уже имеет определенное количество криптоактивов - например, в виде донатов или конфискованного имущества - их недостаточно для формирования полноценного резерва, отмечает Железняк.

Ранее в мае Офис президента заблокировал дальнейшее рассмотрение законопроекта о регулировании и налогообложении криптовалют в Украине. Президент Владимир Зеленский снял документ с повестки дня Верховной Рады после совещания в Офисе президента, и пока срок возвращения к рассмотрению не определен.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого криптокошелек Trustee Plus ограничил регистрацию для украинских пользователей. Теперь это могут сделать только юзеры за пределами страны. Кроме того, основанная украинцами компания отложила экспансию на украинский рынок, что объяснили неопределенностью регулирования криптоиндустрии.

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