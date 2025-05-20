Созданный украинцами криптокошелек ограничил услуги для граждан Украины: как объяснили
Криптокошелек Trustee Plus ограничил регистрацию для украинских пользователей – теперь это могут сделать только юзеры за пределами страны. Кроме того, основанная украинцами компания отложила экспансию на украинский рынок, что объяснили неопределенностью регулирования криптоиндустрии.
Как сообщает Forklog, об этом заявили в службе поддержки финтех-сервиса. На этом фоне Украину уже удалили из перечня доступных регионов при создании аккаунта.
"К сожалению регистрация украинцев, которые находятся на территории Украины была ограничена в связи с регуляторной неопределенностью. Украинцы, которые являются резидентами ЕС, то есть постоянно проживают на территории ЕС и имеют соответствующий правовой статус, могут беспрепятственно получить доступ к сервисам Trustee Plus", – заявили в службе поддержки сервиса.
Отмечается, что уже зарегистрированных пользователей изменения не касаются. Если же пользователь при регистрации укажет не подсанкционную юрисдикцию, то большинство сервисов будет доступно (кроме платежной карты, совместного продукта с Quicko). Когда восстановят регистрацию и произойдет ли это вообще – пока неизвестно.
"Причин много, но немалое значение имеет отсутствие правовой определенности. Официально мы решили отложить планы экспансии на украинский рынок и остановить исследования этого рынка", – ответили в сапорте.
На решение компании могло повлиять решение президента Владимира Зеленского снять законопроект о регулировании криптовалют с повестки дня Верховной Рады. Как сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), Офис президента Украины заблокировал дальнейшее рассмотрение "криптовалютного" законопроекта из-за принципиальной позиции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). На данный момент срок возвращения к рассмотрению не определен.
Компания Trustee была создана в 2016 году украинцами Вадимом Грушей и Ксенией Житомирской. Впрочем, несмотря на это Trustee Plus ориентирована в первую очередь на европейский рынок.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле британский необанк Revolut прекратил регистрацию новых пользователей в Украине, хотя официально запустил свои услуги для украинцев только в феврале. Это может быть связано с тем, что финкомпания так и не получила лицензию Национального банка. Те, кто успел зарегистрироваться, по-прежнему могут пользоваться услугами Revolut.
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