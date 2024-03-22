В США придумали, как привлечь для Украины $50 млрд из замороженных росактивов

В США предложили союзникам создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд с помощью прибыли, полученной от замороженных российских активов. Полученные средства хотят использовать для поддержки Украины.

Об этом 21 марта сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники, знакомые с планом. По данным журналистов, с таким предложением представители Вашингтона обратились к союзникам по "Большой семерке".

Представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев относительно этой информации.

Как говорится в материале, обсуждения такого плана находится на начальной стадии. Некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отмечает источник агентства.

При этом некоторые страны Европейского Союза, в частности Эстония, предлагают действовать активно и вообще конфисковать активы.

"Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около $3,6 млрд чистой прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций почти равны $60 млрд американской помощи, которая все еще находится на рассмотрении в Конгрессе", – сказано в статье.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее ЕС разработал специальный законопроект о направлении доходов Центрального банка РФ Украине. Предложение предполагает, что Украина начнет получать средства с июля. Однако для его воплощения в жизнь нужно согласие всех странов-членов Евросоюза, а также Европарламента.

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