В России произошел раскол в элитах: обвиняют друг друга в падении рубля и боятся падении экономики 

Экономика России находится в таком беспорядке, что высшие должностные лица страны начали публично противостоять друг другу. Проявление разногласий произошло на фоне падения рубля, который в этом году снизился примерно на 20% по отношению к доллару США.

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Как пишет издание Business Insider, обвал рубля побудил Максима Орешкина, главного экономического советника президента страны-агрессора Владимира Путина, обрушиться с резкой критикой на российский центральный банк. "Слабый рубль усложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. Сильный рубль отвечает интересам российской экономики", – написал Орешкин.

Днем позже центральный банк России повысил процентные ставки на 3,5 базисных пунктов до 12% на экстренном заседании в попытке поддержать рубль. Глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что падение курса рубля связано с изменением торговых потоков в России на фоне масштабных санкций. При этом доходы от нефти и газа сократились вдвое в первой половине года.

"Сейчас в России идет перетягивание каната между военными амбициями президента Путина, с одной стороны, и политическими целями центрального банка и министерства финансов, с другой", – говорит Лайам Пич, экономист исследовательской компании Capital Economics.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько, в частности такие:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к падению рубля.

Так, отмечают эксперты, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года, что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

На падение рубля также влияет отток капитала:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, "а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем";

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 на 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. Компанию ему составили:

турецкая лира;

аргентинский песо.

Аналитики отмечают, что в будущем ситуация только ухудшится. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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