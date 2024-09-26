Путина ударят по самому больному: Саудовская Аравия резко урежет доходы России от нефти

Садовская Аравия готовится с декабря нарастить добычу нефти и таким образом отказаться от неофициального ценового ориентира в $100 за баррель сырья. Это может существенно ударить по нефтяной прибыли России и, соответственно, привести к урезанию бюджета РФ.

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Как сообщает Financial Times, в Эр-Рияде намерены возобновить производство нефти, даже если это приведет к длительному периоду низких цен. Стоит отметить, то именно Саудовская Аравия ранее вынуждала других членов клуба ОПЕК+ сократить добычу с ноября 2022 года в попытке сохранить высокие цены, говорится в публикации.

В 2022 году нефть марки Brent в среднем стоила рекордные за 8 лет $99 долларов за баррель. С тех пор стоимость снизилась из-за увеличения поставок от производителей, не входящих в ОПЕК (в частности, США), и слабого роста спроса в Китае. В сентябре-2024 средняя цена на Brent составила $73 за баррель.

По данным Международного валютного фонда, в бюджет Саудовской Аравии заложена цена на нефть около $100 за баррель. Наследный принц Мухаммед бин Салман планирует выделить финансирование на ряд крупных проектов с целью масштабных экономических реформ. Несмотря на это, в Эр-Рияде решили не уступать долю рынка другим производителям.

На сегодняшний день Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений ОПЕК+, сократив собственную добычу на 2 млн баррелей в день за последние два года, что составляет более трети сокращений, осуществленных членами организации. В настоящее время королевство добывает 8,9 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года, если не считать пандемию коронавируса и атаку 2019 года на перерабатывающий завод государственной нефтяной компании в Абкайке.

В соответствии с планом по началу отмены сокращений Саудовская Аравия будет увеличивать свою ежемесячную добычу дополнительно на 83 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с декабря. Таким образом, к декабрю 2025 года объемы добычи в общей сложности увеличится на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно перенасыщение рынка нефти может привести к дальнейшему падению ее цены, что может больно ударить по бюджетным поступлениям в РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия стремительно теряет прибыль от торговли своим основным экспортируемым ресурсом – нефтью. На прошлой неделе объемы поставок российской нефти упали до самого низкого уровня с июля, а доход от этой категории товаров – до минимума почти с начала года.

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