Правила работы магазинов хотят изменить: что готовят власти Польши

В польском Сейме (парламент) появился законопроект о возобновлении работы магазинов в стране по воскресеньям. Зарегистрированный представителями Polska 2050 документ предлагает оплачивать воскресную работу работников магазинов по двойной ставке и гарантирует им выходной день до или после торгового воскресенья, в соответствии с 6-дневным периодом.

Об этом сообщает YAVP.PL. Отмечается, что документ направлен на заключение компромисса между интересами потребителей и работников торговой отрасли.

Предложения этого законопроекта направлены на улучшение условий работников и удовлетворение потребностей потребителей. Основные изменения, предложенные законопроектом:

двойная оплата за воскресную работу;

Согласно предложениям законопроекта, работникам магазинов будет оплачиваться воскресная работа по двойной ставке. Это будет способствовать стимулированию работников и признанию их времени и усилий, потраченных на работу в воскресенье.

гарантированный выходной;

Кроме того, работникам будет предоставляться выходной день в течение 6 календарных дней, предшествующих торговому воскресенью или последующих после него. Это будет способствовать обеспечению отдыха и восстановлению работающих в воскресенье.

гарантии для работников.

Законопроект содержит оговорку, что если работник, работавший в воскресенье, не может взять выходной за 6 дней до или после этого, работодатель обязан предоставить ему выходной до конца расчетного периода. Это гарантирует, что работники получат свои законные права на отдых.

Согласно предложенному законопроекту , представители политического движения выдвигают ожидаемые последствия и обоснования в отношении него. А именно:

увеличение товарооборота;

Введение двух торговых воскресений в месяц приведет к увеличению товарооборота магазинов на 4%. Это будет стимулировать экономическое развитие торговой отрасли и экономики страны.

уменьшение потерянных продуктов;

Дополнительная возможность для потребителей совершать покупки в воскресенье поможет уменьшить количество потерянных съедобных продуктов. Это будет соответствовать экологическим и экономическим принципам устойчивого развития.

удовлетворение потребностей жителей меньших населённых пунктов;

Предложения законопроекта отвечают на нужды жителей меньших населенных пунктов, которые часто берут отгули в течение недели, чтобы поехать за покупками в магазины в нескольких десятках километров от их места жительства. Это будет способствовать сохранению рабочих мест и стимулированию экономического развития регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала полномасштабного вторжения российских войск отношение к украинцам в Польше ухудшилось. В стране увеличивается количество людей, которые видят в рабочих из Украины конкурентов, демпингующих рынок труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!