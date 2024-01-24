В Польше фермеры устроили масштабный протест: не хотят дешевых продуктов из Украины

В Польше 24 января фермеры устроили акции протеста в 150 местах. На дороги вывели тракторы и сельскохозяйственную технику, они будут протестовать, в частности, против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

Видео дня

"Европа – это выращивать и разводить" – под таким лозунгом организуют протест, сообщает издание rmf24. Тракторы и сельхозтехника будут на дорогах городов и сел более чем в 150 местах. Митингующие выдвигают два основных требования.

Остановка неконтролируемого импорта агропродовольственной продукции из Украины и других стран вне ЕС, не применяющих стандарты ЕС. "Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских фермеров. Забастовка также призвана привлечь внимание к необходимости подготовки стратегии вступления Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства, разделенного на секторы", – говорится в сообщении.

Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики. "Мы протестуем против ограничения растениеводства и животноводства и введения дальнейших экологических ограничений, вытекающих из Европейского зеленого соглашения (экосхемы, пар). Мы требуем изменений в экосхемах и условности: меньше бюрократии и больше биологизации", – говорится в официальном письме организаторов забастовки.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов, поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать, по крайней мере, до июня 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!