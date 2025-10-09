В одном из городов Украины блэкаут: РФ в очередной раз атаковала энергетику

Россия в очередной раз атаковала энергетику Одесской области, нанеся значительные повреждения объектам ДТЭК и оставив без света тысячи потребителей. Самая сложная ситуация в Черноморске, где электроснабжение отсутствует, а критическая инфраструктура работает на генераторах.

По данным Одесской областной военной администрации, в ночь на 9 октября российские оккупанты совершили очередную атаку дронами-камикадзе по территории области. В результате обстрела подверглась разрушениям гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура.

По предварительной информации, пострадали пять человек, погибших нет. Без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Город Черноморск стал одним из главных очагов последствий атаки. По словам городского головы Василия Гуляева, в результате ударов повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Местные власти уверяют, что критически важные объекты – больницы, водоканал, пункты обогрева подключены к генераторам, чтобы обеспечить минимальное функционирование города.

"Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме села Бурлачей Балки). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Мы начали развертывание Пунктов несокрушимости. В случае необходимости жители могут обращаться в аварийные службы", – сообщил Гуляев.

Городской совет призывает жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и не приближаться к местам попаданий. Энергетическая компания ДТЭК подтвердила, что один из ее объектов в Одесской области получил серьезные повреждения в результате атаки.

Сейчас аварийные бригады работают в усиленном режиме, перезаживляя критическую инфраструктуру и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно. "Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", – отметили в ДТЭК.

Несмотря на сложные условия, энергетики продолжают работу, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей области. Спасатели и местные власти призывают жителей соблюдать режим экономии электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, энергетики прогнозируют, что этой зимой нагрузка на систему возрастет, особенно в прифронтовых городах, где риск новых атак остается высоким. Украинцев предупреждают, что возможны временные отключения света, однако энергосистема готова выдержать сезон даже в сложных условиях.

