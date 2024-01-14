В очередях на въезд в Украину стоит более 1000 грузовиков: ГПСУ – о ситуации на границе

Блокировка польско-украинской границы продолжается. По состоянию на утро 14 января в очередях на въезд в Украину стоит 1100 грузовиков.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он отметил, что до сих пор заблокированы три пункта пропуска.

Речь идет о "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец". Самая большая очередь на "Раве-Руськой".

Демченко добавил, что недавно разблокированный пункт пропуска "Шегини" вышел на показатели, которые были до блокировки. Но в очередях есть 1100 грузовиков, потому что водители ищут возможности быстрее пересечь границу и больше едут на работающие пункты пропуска.

Напомним, 6 января завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика – Шегини". Граница между Польшей и Украиной была разблокирована, движение грузовиков возобновлено.

Это стало возможным благодаря тому, что польское правительство подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь шла о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

При этом 11 января стало известно, что местные власти в польской Медице не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини" с 15 января по 15 марта.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, 13 января румынские фермеры перестали блокировать движение грузовых автомобилей из-за пункта пропуска "Порубное – Сирет" на границе с Украиной. Блокада продолжалась около 5 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!