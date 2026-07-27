В обменниках заметно переписали курс: сколько стоит доллар 27 июля

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 27 июля 2026 года они определили его на среднем уровне 44,32/44,98 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. ниже в покупке, но на 5 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 24 числа.

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Изменили стоимость наличной валюты и в банках – однако менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 44,52/45,05 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. выше в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,99-45,2 грн. Так:

ПриватБанк – 44,99 грн;

ПУМБ – 45,2 грн;

Райффайзен Банк – 44,99 грн;

Сенс Банк – 45 грн;

Таскомбанк – 45,1 грн;

Правекс Банк – 44,99 грн;

Юнекс Банк – 45,03 грн.

Покупают же они ее по 44,35-44,64 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,39 грн;

ПУМБ – 44,6 грн;

Райффайзен Банк – 44,64 грн;

Сенс Банк – 44,6 грн;

Таскомбанк – 44,55 грн;

Правекс Банк – 44,6 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 2 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,8-45 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже;

в банках – рост в покупке при снижении в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, последние дни июля и начало августа, вероятнее всего, не принесут существенных изменений на валютном рынке. Так:

Курсовые колебания будут оставаться умеренными.

Основные показатели будут находиться в пределах уже сложившихся диапазонов.

"Ежедневные изменения курсов могут носить преимущественно технический характер и измеряться несколькими копейками. Наличный рынок не будет демонстрировать повышенной активности", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др.

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