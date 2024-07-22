В обменниках произошли изменения: по какому курсу можно купить и продать доллары

В украинских обменниках подорожал доллар – однако практически незаметно. Так, в полдень 22 июля они віставили курс американской валюты на среднем уровне 41,37/41,9 грн (покупка/продажа). Что на 7 коп. выше в покупке, чем вечером предыдущего дня, и на 1 коп. в продаже.

Видео дня

В банках же изменений практически не произошло. В полдень 22 июля они определили курс на среднем уровне 41,35/41,89 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. дешевле в продаже, чем вечером предыдущего дня;

осталось на том же уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,6-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Укрэксимбанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продпют же они ее по 41,7-41,99 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Укрэксимбанк – 41,8 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

OTP Bank – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 22 по 28 июля в Украине возможны существенные изменения курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в банках и обменниках в это время будет находиться в рамках 40,7-42 грн.

Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, разница курсов продаж ожидается на уровне 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

"В последнюю неделю июля валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов. В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров – вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 22 июля до 41,49 грн. Который на 7 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!