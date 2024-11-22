В обменниках прогнозируется заметное изменение курса: чего ожидать украинцам после выходных

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение 25 ноября – 1 декабря стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время вечером 22 ноября обменники покупают доллар в среднем по 41,25 грн, а продают по 41,63 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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В банках же ситуация немного другая. Здесь, по прогнозам самого банковского сектора, стоимость наличного доллара будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,8 грн. Однако не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже – поскольку вечером 22 ноября банки покупают валюту в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,65 грн.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю ноября ситуация на валютном рынке будет развиваться по сценарию сдержанных намерений. Так, на фоне инфляционного давления Нацбанк продолжит применять тактику по уменьшению влияния инфляции на валютном рынке.

"Следовательно, текущие курсовые изменения, как это было в течение всего месяца, будут происходить интенсивно и в разные стороны. Однако они не будут представлять угрозы для рынка", – резюмировал банкир.

Что будет с курсом доллара с 1 декабря

В то же время, отметил он, в декабре ожидается продолжение ноябрьских тенденций. Так:

курсы будут медленно расти;

однако темп этого роста будет достаточно безопасным.

"По итогам месяца курс может вырасти от 0,2-0,3% до 0,5-0,8%. И потенциально достичь отметки в 41,6-41,8 грн/доллар", – рассказал Лесовой.

В целом же, резюмировал он, рынку не грозит обвал курса. И, скорее всего, "до конца года мы можем находиться в состоянии сдерживания курсовых буревеев".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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