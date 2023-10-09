В украинских обменниках переписали курс доллара: как изменилась стоимость валюты за выходные

За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара. В полдень 9 октября он составляет 38,13/38,25 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. дороже в покупке, чем утром 6 октября (прошлая пятница), и на 5 коп. – в продаже.

А вот в банках стоимость наличной американской валюты практически не изменилась. Так:

в покупке она составляет 37,7 грн – столько же, сколько и 6 октября;

в продаже – 38,23 грн, что на 3 коп. дороже.

Среди крупных учреждений самый высокий курс наличного доллара в покупке – 37,7 грн – выставили сразу несколько банков. В частности:

Креди Агриколь Банк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Дешевле всего покупает валюту Укргазбанк – 36,6 грн. А кроме того, Универсалбанк и OTP Bank – по 37 грн. Остальные банки выставили курс в покупке в 37,3-37,45 грн.

Видео дня

Продает дороже всего доллар Креди Агриколь Банк – 38,7 грн. Дешевле всего – Укрэксмбанк – 37,9 грн. У остальных курс в продаже колебается на уровне 37,95-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

НБУ снизил курс

А вот Нацбанк за выходные курс доллара снизил на 4 коп. 9 октября он составляет 36,58 грн.

При этом там уверяют: несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Что будет дальше

По прогнозу банковского сектора, на текущей неделе (9-15 октября) с долларом не будет происходить ничего экстраординарного. Как объяснил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой:

наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства;

разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%.

"Вероятнее всего, наличный курс не превысит межбанковский более чем на 1%. По большому счету, такую межкурсовую разницу можно считать достаточно объективной, соответствующей рынку", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!