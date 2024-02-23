В обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара. Утром 23 февраля они покупают его в среднем по 38,47 грн, а продают по 38,61 грн, что на 15 коп. дешевле в покупке и на 14 коп. – в продаже, чем в полдень предыдущего дня.

Подешевела валюта и в банках. Утром 23 февраля они определили ее курс в средние 38,3/38,8 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения продают доллар по 38,69-38,9 грн. Так:

ПриватБанк – 38,75 грн;

Ощадбанк – 38,8 грн;

Укрэксимбанк – 38,8 грн;

Райффайзен Банк – 38,69 грн;

Укргазбанк – 38,7 грн;

ПУМБ – 38,75 грн;

Сенс Банк – 38,75 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Универсал Банк – 38,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,69 грн.

Покупают же они валюту по 37,75-38,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,15 грн;

Ощадбанк – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,2 грн;

Райффайзен Банк – 38,15 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

ПУМБ – 38,25 грн;

Сенс Банк – 38,4 грн;

Укрсиббанк – 38,4 грн;

Универсал Банк – 37,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время НБУ не стал бить рекорд официального курса 4-й день подряд и на 23 февраля опустил его до 38,48 грн. Что на 14 коп. ниже, действовавшегот днем ранее.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Что будет с курсом в марте

Вместе с тем, в марте, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Тарас Лесовой, в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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