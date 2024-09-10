В обменниках будут переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшее время

В украинских обменниках ожидается снижение стоимости доллара в покупке при росте курса в продаже. Так, на текущей рабочей неделе (заканчивается 13 сентября), он будет находиться в пределах от 40,75 до 41,6 грн. Вечером же 10 сентября в обменных пунктах выставили стоимость американской валюты на среднем уровне 40,97/41,4 грн (покупка/продажа).

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс наличного доллара в них будет находиться в пределах от 40,7 до 41,65 грн. Вечером же 10 сентября в банках доллар стоит в среднем 41 грн в покупке и 41,4 грн в продаже.

"В общей сложности на этой неделе… спокойнее мы переживем все колебания по доллару. Внутренние факторы и интервенции Нацбанка смогут существенно нивелировать все атаки на гривну", – рассказал аналитик.

Нужно ли забирать деньги из банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь, несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет "около 1,2 млрд грн";

в то же время банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnight (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах (это трехмесячные депозитные сертификаты), есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".

Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит, либо происходит, но "в очень небольших объемах".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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