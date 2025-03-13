В Минфине США подтвердили готовность ужесточить санкции против России: ограничения времен Байдена назвали слабыми

Министр финансов США Скотт Бессент назвал санкции против России, которые вводила администрация президента Джо Байдена, "близкими к минимальным". В то же время администрация Дональда Трампа, по его словам, готова вводить против Кремля максимальные ограничения – подтвердив таким образом возможность новых санкций против России.

Видео дня

Об этом Бессент рассказал в эфире cnbc. При этом он подчеркнул: усиление санкций является "частью плана Трампа по успешным переговорам" о завершении войны против Украины. Ведь тот, по его словам, "стремится оказывать максимальное давление на обе стороны".

Также Бессент назвал причину, по которой санкции предыдущей администрации были слабыми. По его мнению, там боялись, что более серьезные ограничения приведут к повышению цен на энергоносители в самих Штатах.

"Я не собираюсь раскрывать наши карты на телевидении. Но я мог бы сказать, что при администрации Байдена уровень санкций был близок к минимальному, поскольку там переживали за внутренние цены на энергоносители. ...Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, то, думаю, санкции администрации Байдена против России были, возможно, на 3 балла. Когда они уходили (из Белого дома. – Ред.), то подняли (уровень санкций. – Ред.) до 6 баллов. Однако мы не будем сомневаться, поднимать ли их до 10", – сказал министр финансов США.

Напомним, ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм анонсировал новый законопроект по санкциям против России. По его словам, документ будет касаться новых ограничений в банковском секторе и энергетике РФ.

Советники Трампа уже готовят смягчение санкций против России

В то же время, по данным Bloomberg, советники Дональда Трампа уже работают над планом ослабления санкций против России. В частности, над пересмотром ограничений на экспорт нефти и финансовые операции.

Аналитики рассказывают, что администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в случае достижения договоренностей о прекращении огня. Там, как отмечается, считают, что ослабление ограничений могло бы стать рычагом влияния для стимулирования Кремля к переговорам о долгосрочном мире.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает обходить нефтяные санкции – благодаря, в частности, теневому флоту, поддержке со стороны ОАЭ, Китая и Турции. При этом в январе 2025 года доходы Кремля от экспорта нефти увеличились на 1 млрд долларов, достигнув 15,8 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!