В ЕС впервые дадут дополнительные деньги Украине по рекордной программе: названа страна

Правительство Швеции приняло соглашение о предоставлении Украине дополнительно 750 млн крон (около 67,4 млн евро) для перекрытия дефицита бюджета. Средства выделят в рамках механизма макрофинансовой поддержки Ukraine Facility, что сделает Швецию первой страной Евросоюза (ЕС), которая передаст дополнительную помощь через эту программу.

Об этом сообщил министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса. Средства выделят из бюджета государственной программы помощи в развитии. Это станет дополнением к июньскому решению правительства о предоставлении Украине 1 млрд шведских крон.

"Швеция продолжает увеличивать свою поддержку Украины, и благодаря этой новой сделке она становится первой страной ЕС, которая предоставляет дополнительные средства через механизм Ukraine Facility для укрепления национального бюджета страны", – сказал Дуса.

Он отметил, что экономическая стабильность является необходимым условием для способности Украины продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу систем здравоохранения, школ и социального обеспечения. Кроме того, это важно и для устойчивости Украины и ее способности продолжать защищаться от российской агрессии.

"Я очень горжусь тем, что Швеция, как первая страна, которая это сделала, сейчас прокладывает путь для других стран как в ЕС, так и за его пределами, чтобы помочь Украине путем дополнительной бюджетной поддержки через Ukraine Facility", – добавил шведский министр.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – это многолетняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Ее основная цель – предоставление стабильной и предсказуемой финансовой помощи – до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов в форме кредитов и грантов.

Предоставление средств предусматривает выполнение реформ, утвержденных в "Плане Украины". Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать. Именно поэтому четвертый транш был предоставлен в меньшем размере, чем планировалось – 3,05 млрд вместо 4,5 млрд евро

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытие процентов по кредитам и финансирование рисков в приоритетных сферах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне Дня Независимости Украина получила 4,05 млрд евро от ЕС. Средства выдали сразу по двум программам. Финансирование пойдет на социальные и гуманитарные нужды.

