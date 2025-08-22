ЕС поздравил Украину с Днем Независимости 4 миллиардами евро: что это за деньги и на что их потратят

Украина получила 4,05 млрд евро от Европейского Союза (ЕС) в преддверии Дня Независимости. Средства поступили сразу по двум программам. Финансирование пойдет на социальные и гуманитарные нужды.

Видео дня

Деньги уже пришли на бюджетные счета, сообщило Министерство финансов Украины 22 августа. Накануне в Еврокомиссии (ЕК) уже анонсировали этот "двойной" транш "к празднику".

Главное, что нужно знать

3,05 млрд евро из суммы – это четвертый транш льготного кредита от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility (для финансирования по программе нужно выполнять реформы из т.н. Плана Украины).

из суммы – это льготного от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility (для финансирования по программе нужно выполнять реформы из т.н. Плана Украины). Еще 1 млрд евро – часть вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 (ERA) по передаче Украине доходов от замороженных активов России .

– часть вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 (ERA) по передаче Украине доходов . Деньги, согласно анонсу Минфина, потратят "на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета".

В ЕС назвали объединенный транш " мощным сигналом о непоколебимой поддержке " в преддверии Дня Независимости Украины.

" в преддверии Дня Независимости Украины. Суммарно в 2025 году планируется привлечь около 12,5 млрд евро по Ukraine Facility (более 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет).

(более 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет). Механизм ERA предусматривает получение Украиной $50 млрд. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд). В целом в рамках инициативы ЕС уже "выдал" Украине половину своей доли – 9 млрд евро.

Прямая речь: что говорят о транше

В ЕС:

"В то время как Украина празднует свой 34-й День Независимости, ЕС направляет четкий сигнал: наша солидарность с Украиной непоколебима. Выделение более 4 млрд евро демонстрирует нашу непоколебимую приверженность. Это финансирование подчеркивает нашу приверженность не только восстановлению Украины, но и ее будущему как суверенной и демократической страны. Потому что когда Украина сильна, Европа тоже сильнее", – заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Украине:

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе", – заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Финансовая помощь от Европейского Союза усиливает способность Украины выстоять в условиях полномасштабной войны. Благодаря этим средствам мы можем стабильно обеспечивать социальные выплаты, удерживать стабильность экономики. Такая солидарность партнеров – важный сигнал доверия к Украине и инвестиция в нашу общую безопасность. Благодарен партнерам из ЕС за постоянную и весомую поддержку", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы высоко ценим поддержку ЕС, которая помогает Украине сохранять макроэкономическую стабильность и осуществлять запланированные реформы. Выполнение обязательств перед европейскими партнерами – наш ключевой приоритет. Мы продолжаем реализацию Плана Украины и стремимся восстановить темп, заданный в 2024 году. И сегодняшний транш от Европейского Союза является свидетельством доверия и признания наших усилий", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа ЕС получил 1,6 млрд евро процентов, начисленных на замороженные активы Центрального банка России, и заявил о передаче этих средств в поддержку Украины. Однако эти деньги не попадут напрямую в украинский бюджет – они пойдут на погашение кредитов макрофинансовой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!