В ЕС согласовали 14-ый пакет санкций: что запретят России за войну в Украине

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза (ЕС) согласовали 14-й пакет санкций против России в связи с агрессией против Украины. В него входят ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ), других ресурсов и горных машин, ограничение финансирования политических партий, неправительственных организаций, меры против 11 грузовых судов, а также отключение России от собственного аналога SWIFT.

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Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. Решение было принято в конце каденции Бельгии в ЕС – начиная с 1 июля, эстафета лидерства перейдет в Венгрию, которая, вероятно, может заблокировать некоторые инициативы в пользу Украины.

"Только что послы ЕС согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние существующих санкций путем устранения лазеек", – говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что 14-й пакет санкций содержит запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС. В частности, в порту Зебрюгге в Бельгии, а также об ограничениях на российские проекты СПГ "Арктик" и "Мурманск".

Пакет также предусматривает санкции в отношении некоторых судов, принадлежащих к "теневому флоту" РФ и транспортирующих российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им запретят доступ к портам ЕС и зоне стоянки, а также усложнят логистику их эксплуатации. Среди прочих входят:

четыре бензовоза;

два танкера для сырой нефти;

два газохранилища, которые используются в будущем проекте "Новатека" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка;

грузовые суда (включая танкер Andromeda Star, потерпевший крушение в Балтийском море и у которого было обнаружено недействительное европейское страхование).

Кроме того, Еврокомиссия подготовила список из более чем 50 компаний из-за пределов ЕС, подпадающих под торговые ограничения из-за их помощи России в обходе санкций. Вдобавок к этому предложено запретить финансирование политических партий, фондов и неправительственных организаций Россией, а также предложен символический запрет на продажу украинских произведений искусства на европейском рынке в случае подозрения на их разграбление.

Что касается конкретных товаров, то в пакете не предусмотрен запрет на импорт алюминия, но предусмотрен запрет на импорт гелия, марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники. Также ЕС рассматривает возможность расширения объема финансовых санкций против России, а также включения в "черные списки" российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФП) Банку России, созданной для обеспечения бесперебойности финансовых транзакций в случае отключения России от SWIFT.

Также OBOZ.UA сообщал о спорах, возникших между странами при согласовании санкций. Ранее из пакета уже убрали пункт о запрете дочерним компаниям европейских фирм проводить реэкспорт СПГ в РФ и для использования в РФ, но Берлин продолжил затягивать принятие санкций.

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