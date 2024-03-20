В ЕС приняли одно из важнейших решений для Украины: новые условия торговли

Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о продолжении мер по либерализации торговли с Украиной. Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года.

Об этом говорится в публикации Европарламента. В то же время Еврокомиссия может ввести ограничения, которые она сочтет необходимыми, если возникнут значительные сбои на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта. Регламент также подразумевает экстренное торможение особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед.

Они также добились от Еврокомиссии жестких обязательств принять меры в случае всплеска украинского импорта пшеницы. Базовым периодом для срабатывания экстренного тормоза будут 2022 и 2023 годы, а это значит, что если импорт этой продукции превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут снова введены.

Докладчик Сандра Калниете сказала: "Сегодняшнее соглашение укрепляет неизменную преданность ЕС в поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России к победе Украины". Теперь и Европарламент, и Совет ЕС должны будут дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Действующее соглашение истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания срока действия.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, невзирая на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!