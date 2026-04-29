В ЕС определились с первым траншем в 90 млрд евро для Украины: сколько получим и на что пойдут деньги

Первый транш из согласованного на декабрьском саммите Европейского Союза (ЕС) кредита в 90 млрд евро Украина получит в мае-июне. Сумма составит 6 млрд евро и пойдет на закупку дронов собственного производства для Сил обороны Украины.

Видео дня

Об этом, выступая в Европейском парламенте 29 апреля, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила о своем обещании несмотря на что все же предоставить кредит Украине – тем или иным образом – и что Европа ее выполнила.

"Первый оборонный пакет стоимостью 6 млрд евро будет на дроны из Украины и для Украины. Поэтому, послание очень четкое – мы продолжим поддерживать смелый украинский народ и Вооруженные силы Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в целом до конца 2026 года ЕС планирует перевести Украине в рамках согласованной программы 45 миллиардов евро на 2026 год: треть от суммы направят на бюджетные нужды, а остальные – на оборонные усилия. Аналогичная выплата может быть предоставлена и в следующем году.

Ее слова в целом совпадают с прогнозом Министерства финансов Украины, где ранее анонсировали, что первый транш от Евросоюза поступит во втором квартале года.

Что предшествовало

23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

Это стало возможным после того, как накануне Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Будапешт пошел на уступки после перезапуска Украиной нефтепровода "Дружба" и возобновления поступлений в страну российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ожидает, что деньги от Евросоюза начнут поступать до конца мая или начала июня. "Это усиление нашей армии: и внутреннее производство отечественного украинского оружия, и (поставки. – Ред.) от партнеров дефицитного оружия. Мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но, прежде всего, это социальная поддержка наших людей, поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы", – заверил Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!