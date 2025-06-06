В ЕС нашли способ усилить давление на Россию: куда ударят на этот раз

Европейский Союз рассматривает возможность включения России в "серый список" стран со слабым контролем над отмыванием денег. Решение уже поддерживают большинство депутатов Европарламента – его могут принять на следующей неделе

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Об этом сообщает Financial Times. Евродепутаты не могут самостоятельно вносить страны в список, а только поддерживать предложенные списки. Для этого нужны голоса большинства членов Европарламента, но пока ни одного решения в этом направлении сделано не было.

"Существует огромная поддержка включения России в список", – говорит депутат крупнейшей политсилы в Европарламенте, Европейской народной партии, Маркус Фербер. Ожидалось, что решение было принято в начале этой недели.

Впрочем, на голосование в Европарламенте этот вопрос может быть вынесен после принятия Европейской комиссией. Но в учреждении это в последнюю минуту отложили по "административным/процедурным причинам". Предположительно, голосование состоится в начале следующей недели.

Включение в этот список несет для стран не только репутационный ущерб, но обязывает финансовые учреждения тщательно проверять транзакции, каким-либо образом связанные с организациями или лицами из этих стран. А это приводит к задержкам их обработки и увеличению расходов.

"Серый список" ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно составляется после списка, опубликованного Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Предыдущая версия списка ЕС повторяла версию FATF и включала следующие страны:

Алжир;

Ангола;

Кения;

Кот-д'Ивуар;

Лаос;

Ливан;

Монако;

Намибия;

Непал;

Венесуэла.

Также туда планировалось включить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты. Что касается России, то ее членство в FATF приостановили через год после начала полномасштабного вторжения в Украину. И, как ожидается, некоторые страны могут заблокировать любые шаги по добавлению ее в "серый список" этой организации.

Также OBOZ.UA сообщал, что в прошлом месяце Европарламент повысил пошлины на продукцию из России и Беларуси – на 50%. Решение затронуло, в частности, сахар и уксус. Кроме того, были введены пошлины на удобрения из этих стран – поскольку в ЕС рассматривают доходы от продажи российских и беларуских удобрений как прямой вклад в войну против Украины.

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