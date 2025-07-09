В ЕС хотят предоставить Украине еще 100 млрд евро: когда можем получить деньги
Поскольку Россия не подает признаков желания прекращать свою агрессию против Украины, Европейский Союз (ЕС) может создать фонд поддержки украинской экономики на 100 млрд евро. Эту сумму могут включить в следующий проект бюджета ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные анонимные источники. Если государства-члены Евросоюза поддержат это предложение на бюджетных переговорах, средства начнут выделяться уже в 2028 году. Новый фонд для Украины могут включить в следующий семилетний бюджет ЕС, который представят позже в июле, то есть средства будут выделять соответственно до 2035 года.
Такой шаг согласуется с политикой США, которая заключается в сокращении поддержки Украины в противостоянии полномасштабной агрессии РФ, поскольку это еще сильнее сместит финансовое бремя поддержки на Европу.
Сейчас с начала российского вторжения ЕС предоставил Украине уже почти 160 млрд евро поддержки, включая фонд на 50 млрд евро, который позволит предоставлять Украине гранты и займы до 2027 года. Кроме того, вместе со странами "Большой семерки" ЕС выделил на поддержку Украины $50 млрд, полученные от иммобилизованных активов Центрального банка России.
Новая схема финансирования будет соответствовать уже существующей модели, согласно которой помощь Украине предоставляется через гранты и дешевые займы. При этом транши привязываются к выполнению предварительно прописанных в меморандумах реформ, которые должны приблизить Украину к вступлению в Евросоюз.
Впрочем, эта идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждена до обнародования деталей следующей Многолетней финансовой программы, которая должна состояться 16 июля. Хотя некоторые элементы могут быть представлены и после этого.
В Еврокомиссии отказались комментировать детали следующего предложения по многолетнему финансовому плану до его публикации.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европейском Союзе ищут способы срочного перекрытия до $19 млрд дефицита в государственном бюджете Украины в 2026 году. Ситуацию усугубляет уменьшение поддержки со стороны США и отдаление перспектив мирного урегулирования со страной-агрессором Россией. Рассматриваются три основных варианта:
- направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов;
- выделение займов из уже существующей программы поддержки Украины странами G7 на $50 млрд;
- реинвестирование российских активов, замороженных в ЕС
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