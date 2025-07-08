В ЕС срочно ищут, как закрыть дыру в бюджете Украины на $19 млрд: три варианта решения

В Европейском Союзе (ЕС) ищут способы срочного перекрытия до $19 млрд дефицита в государственном бюджете Украины в 2026 году. Ситуацию ухудшает уменьшение поддержки со стороны США и отдаление перспектив мирного урегулирования со страной-агрессором Россией.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с такими обсуждениями. Они утверждают, что Европейская комиссия обсуждает со странами-членами ЕС различные варианты, среди которых:

направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов;

выделение займов из уже существующей программы поддержки Украины странами G7 на $50 млрд;

дальнейшее использование российских государственных активов, которые были заморожены в ЕС.

"Растет беспокойство относительно следующего года. Многие заинтересованные стороны, которые делали ставку на соглашение о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитывать свои расходы и осознавать, что финансовая дыра остается, независимо от их попыток ее сократить", – говорит высокопоставленный чиновник ЕС и участник переговоров с Киевом.

Из-за затягивания российской агрессии и отсутствия уверенности в неизбежном прекращении огня в течение 2025 года Еврокомиссия уже пересматривала свои расходы на помощь Украине. На этот раз срочность по привлечению нового финансирования возникает накануне саммита, который пройдет в Риме с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мероприятие посвящено финансированию потребностей Украины в восстановлении.

Зато, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты. Впрочем, эти расчеты включают окончание войны в 2025-м или в середине 2026 года. Этот сценарий не разделяют ни Украина, ни ЕС.

В прошлом месяце директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд "оценит, увеличится ли дефицит финансирования, и потребует дальнейшего финансирования внешней помощи". Дипломатический источник СМИ называет целью организации обеспечение потребностей Киева задолго до зимы, учитывая неопределенные перспективы дальнейшей военной поддержки США.

Правительство Украины предлагает странам G7 и Европейской комиссии направить военную поддержку Украине в виде двусторонних грантов, которые учитывались бы отдельно как "внебюджетный внешний трансферт", одновременно учитывая целевые показатели национальных расходов на оборону. То есть финансировать Вооруженные силы Украины. Это бы помогло как сделать вклад в обязательства НАТО по увеличению расходов на национальную оборону до 5% ВВП, так и одновременно оказать поддержку Украине.

Этот вариант министры финансов ЕС должны были обсудить на встрече 7 июля. "Очевидно, что военная поддержка Украины, которую предоставляют государства-члены, – это средства для обороны не только Украины, но и Европы, и часть из них, конечно, учтут как расходы на оборону", – говорят источники.

Второй вариант – выплаты по существующей схеме G7 на $50 млрд за счет доходов от российских государственных активов, иммобилизованных западными странами. А третий – реинвестирование этих активов в более рискованные классы активов, с распределением ответственности за потенциально большие финансовые потери, что лишило бы Бельгию, где хранится большинство активов, полной ответственности за это.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины в своей Бюджетной декларации на следующие три года предусмотрел два сценария развития событий. Базовый сценарий основывается на предположении, что прекращение огня произойдет в 2026 году. Именно с учетом этого и был разработан документ, который станет основой для формирования Государственного бюджета Украины на 2026 год. Хотя бюджетная декларация рассчитана на три года, вполне вероятно, что ее положения следует рассматривать преимущественно в контексте следующего бюджетного года. К 2027 году ситуация может кардинально измениться.

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