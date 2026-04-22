В ЕС доверили ИИ прогнозирование цен: как это работает и почему важно

Европейский центральный банк (ЕЦБ) внедряет инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования инфляции. Причиной стало то, что оценка роста цен становится все сложнее из-за экономической и политической неопределенности. В ЕЦБ считают, что технологический подход поможет прогнозировать основные тенденции и помогать принимать решения.

Об этом говорится в блоге ЕЦБ. Евросистема (ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны) использует комплексный инструментарий для анализа рисков, связанных с прогнозами инфляции.

Например, анализ того, как цены на некоторые товары повлияют на экономику еврозоны. Такой анализ исследует широкий спектр потенциальных событий, которые могут сформировать все распределение будущих макроэкономических результатов.

Однако используемые стандартные экономические модели обычно основаны только на нескольких экономических показателях. Они также могут опираться на ограничительные предположения.

В свою очередь, ИИ имеет два основных преимущества для анализа рисков:

он способен обрабатывать большее количество экономических показателей;

фиксировать очень общие и сложные шаблоны данных, что позволяет ему выявлять нелинейности, которые традиционные экономические модели часто исключают.

Как работает ИИ и почему это важно

Инструмент машинного обучения, который используют европейцы, базируется на модели квантильного регрессионного леса (QRF) – это умный метод машинного обучения, который не просто угадывает одно число, а описывает весь спектр возможных результатов (от наименьшего до наибольшего).

Этот инструмент выполняет двойную функцию:

создает прогнозы инфляции;

обеспечивает комплексную оценку рисков, связанных с заданным базовым прогнозом, опираясь на большой набор экономических переменных, которые регулярно контролируются экспертами.

Модель создает результаты на основе исторического опыта, на котором она была обучена, и новейших доступных данных о ключевых факторах инфляции. Среди них динамика заработной платы и ожидания относительно цен.

Практическое использование и перспективы

Модель уже интегрирована в некоторые процессы с конца 2022 года. В 2025 году она показала способность точно определять риски. Потенциал QRF выходит за рамки прогнозирования, и он может помочь определить, какие факторы обусловливают инфляционные риски со временем.

В ЕЦБ подчеркивают, что новые инструменты в будущем будут играть все большую роль в прогнозировании, мониторинге экономических тенденций и принятии решений монетарной политики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что международный валютный фонд предупреждал, что длительный конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые рынки. Это может ускорить инфляцию и замедлить экономический рост.

