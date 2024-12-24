В банках и обменниках готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В ближайшие дни украинские банки и обменники могут снизить курс наличного доллара. По прогнозам банковского сектора, до конца текущей недели (29 декабря) тот будет находиться в пределах 41,7-42,2 грн. Вечером же 24 декабря банки определили курс на среднем уровне 41,8/42,35 грн (покупка/продажа), обменники – 41,78/42,3 грн.

Видео дня

При этом ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю года на наличном рынке вполне возможно оживление спроса – в связи с получением гражданами годовых бонусов и премий. И одним из средств сохранности этих средств от инфляции, по его словам, может стать вложение их в иностранную валюту.

"В то же время, на рынке заметным станет предложение – ведь часть граждан будет сбывать валюту, чтобы приобрести рождественские и новогодние подарки (к тому же продлится период скидок в ТЦ). Поэтому можем прогнозировать, что на наличном рынке соотношение спроса и предложения будет соразмерным, следовательно, не стоит ожидать слишком стремительных курсовых движений", – отметил он.

До конца 2024 года курс может вырасти

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне 45 грн. "Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Нацбанк на 25 декабря обновил официальный курс доллара до 41,99 грн. То есть до пересечения отметки в 42 грн осталась всего 1 копейка.

Дело в том, объяснил экономист, что ослабление гривни не является произвольным или же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!