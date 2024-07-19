В банках готовятся менять курс доллара с понедельника: чего ожидать украинцам

На новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 22 по 28 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 19 июля банки выставили курс на среднем уровне 41,4/41,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,37/41,9 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

В целом же, отметил банкир, ситуация на валютном рынке останется прогнозируемой. При этом:

"любые тектонические изменения маловероятны";

дальнейший рост курсов валют фактически переносится ближе к осени.

"В последнюю неделю июля валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов. В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров – вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста. В то же время, такие изменения будут медленными с незначительными периодами роста и снижения. Другими словами: на рынке наступит новый этап, обусловленный ростом инфляции, и он будет полностью совпадать с макропрогнозами чиновников", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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