Пока лидеры так называемой Е3 – Германии, Великобритании и Франции, надувая щеки, решают мировые проблемы и предоставляют при этом Украине на военные нужды где-то 0,1-0,3% ВВП в год каждая, Норвегия, Дания и Нидерланды, у которых это показатель составляет примерно по 0,3-1,0%, вместе профинансируют закупку Украиной 3350 американских крылатых ракет ERAM с комплектом навигационных систем и всем дополнительным, что для них необходимо, общей стоимостью 825 млн долларов.

Дания, кроме того, планирует в этом году потратить 1,4 млрд евро (в прошлом году было 600 млн) на закупку у украинских оборонных предприятий оружия для Украины же – это "датская модель": заказывают и проплачивают нашим заводам оружие для именно наших военных нужд.

И это делает страна, ВВП которой меньше французского в 7 раз, британского – в 8, немецкого – в 11!

Впрочем, пока государства Европейского Севера, а это, кроме названных трех, еще Швеция, тоже предоставляющая нам военную помощь даже в абсолютном измерении больше, чем Франция, которая гораздо богаче, а также Литва, Латвия и Эстония – с огромными у балтийцев относительными, то есть в процентах к ВВП, цифрами военной помощи, – помогают больше, чем могут, в противовес им условно южная Венгрия с ее соседкой Словакией (при власти соответственно Орбана и Фицо), наоборот, вредят Украине, так что Европа ещё и вынуждена тратить на них средства, чтобы не так вредили.

(При этом, например, дочь Орбана живет и учится не в мордоре, так любимом ее папой, а почему-то – вместе с собственной семьей – снова в Соединенных Штатах, тоже, кстати, финансово задействованных в ублажении прихотей хитровыхитренного венгерского премьера, дабы, например, не мешал Украине вступить в ЕС.)

Чтобы в обход орбановской Венгрии и ее [не очень] тайных стран-патронов (из той же Европы) передать Украине на послевоенное восстановление около 200 млрд евро российских активов, уважаемая Еврокомиссия даже разрабатывает специальную схему с отдельным фондом, надеясь так не зависеть в условиях необходимости клятого консенсуса от, в том числе, венгерского вето, НЕналожение которого уже весьма дорого стоит даже для богатой Европы.

Кроме того, поскольку Венгрия, отметая компромиссы, регулярно шантажируя и перманентно занимаясь наглым вымогательством, блокирует еще много чего, в частности – использование 6,6 млрд евро на компенсацию странам, которые уже помогли Украине, а эти средства направили бы на дальнейшую помощь (покупку американского оружия), в ЕС теперь – даже непосредственно в эти дни, то есть прямо сейчас, – серьезно углубляются и в более глобальный поиск юридических путей, которые бы вообще давали возможность избегать диктата меньшинства или даже 1-2 государств, когда те откровенно злоупотребляют своим правом на вето, понемногу уничтожая всю европейскую совместную экономическую политику.

Европа раздражена, консенсус явно устарел, хотя кое-кому из жадных не северных гигантов порой тоже нравится прикрываться "Венгрией".