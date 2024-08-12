Унижение Путина в Курской области обвалило курс рубля – Financial Times

Курс российской валюты к доллару за несколько дней упал на 4%. Аналитики связывают обвал рубля с военным прорывом в Курской области РФ, что стало унижением для российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщает издание Financial Times. Издание связывает военную операцию на Курщине с Вооруженными силами Украины.

На фоне случившегося с конца прошлой недели российская валюта упала на 4%. По состоянию на 12 августа рубль торгуется по 90,6 руб/$. Это рекордно низкий показатель с конца мая-2024.

По данным London Stock Exchange Group лишь за сутки рубль подешевел на 1,9%, пишет The Telegraph. За пять дней с начала прорыва в Курской области российская валюта потеряла 6%.

Вместе с тем, в РФ взлетел и курс евро – за несколько часов торгов валюта подорожала на 4,5%, до 99,13 руб/€. Это стало самым высоким уровнем с 23 мая.

Стоит отметить, что из-за международных санкций, введенных в отношении Московской биржи, с 13 июня торги долларом и евро на этой площадке не проводятся. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией.

В условиях изоляции от мировой финансовой системы РФ столкнулась с множественностью курсов, которые могут сильно отличаться друг от друга. В таких условиях арбитражные операции невозможны, движение капитала фактически запрещено, а внешнеторговые конверсионные операции строго контролируются.

Также OBOZ.UA писал, что Московская биржа не сможет вернуть россиянам валюту. Евро и доллары, которые которое брокеры хранили на счетах в клиринговом центре в качестве валютного обеспечения будут принудительно конвертированы в российские рубли – деньги обменяют по так называемому "центральному курсу" НКЦ на 13 июня. Кроме того, санкции против Мосбиржи вызвали затруднения и для операций в юане – некоторые брокеры ввели временные ограничения на них для своих клиентов.

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