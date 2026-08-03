Зарплаты растут быстрее, чем у других: украинцам рассказали, кем выгодно работать в Польше

Быстрее всего в Польше растут зарплаты в логистике. В частности, в мае средняя оплата труда в этой отрасли была на 8,1% выше, чем годом ранее. Для сравнения – в пищевой промышленности зарплаты выросли всего на 3,1%.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: в целом, зарплата в логистике достигла средних 9 522 злотых. По официальному курсу НБУ на 3 августа это составляет более 113 тыс. грн.

Причин же такого роста логистической отрасли аналитики выделяют две. В частности:

Рост спроса на складскую инфраструктуру, который, напрямую увеличивает потребность компаний в работниках.

Дефицит персонала.

"В таких условиях логистическому бизнесу важно быстро нанимать персонал. Особенно в периоды сезонного роста нагрузки", – констатировали специалисты.

В целом же, отметили они, ныне на польском рынке труда все чаще отказываются от агрессивного повышения зарплат. Вместо этого формируется тренд на:

удержание ключевых сотрудников;

оптимизацию расходов на персонал.

"Во второй половине года базовым сценарием остается умеренный рост зарплат в Польше. При отсутствии нового инфляционного шока работодатели, вероятнее всего, и дальше будут делать ставку на выборочное повышение вознаграждения для наиболее дефицитных профессий, а не на масштабное увеличение зарплат во всех секторах экономики", – резюмировали аналитики.

Польша все больше зависит от украинцев

В то же время, отмечается, уже сейчас украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. Так, по состоянию на конец января-2026 в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

В то же время, отмечается, общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек. Что свидетельствует о том, что экономика Польши все больше зависит от рабочей силы.

"Более миллиона иностранных работников – это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: украинцы в целом хорошо интегрированы в европейский рынок труда. В частности, они:

знают языки;

имеют опыт работы;

не нуждаются в длительной адаптации.

"Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, наиболее затребованными в Польше являются специалисты сфер, ориентированных на внутренний рынок. Речь, в частности, о HoReCa (гостеприимство и общественное питание), пищевой промышленности, розничной торговле и логистике.

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