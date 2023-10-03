Украинцы тратят в Польше миллиарды: сумма лишь растет

За апрель-июнь 2023 года украинцы потратили в Польше 14,73 млрд грн. Это на около 2,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше потратили только немцы – 39,6 млрд грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Gremi Personal. Там отметили: доля расходов украинцев в Польше составляет 19,3% от всего количества иностранцев.

Более того, подчеркивается, расходы украинцев будут расти по меньшей мере до конца года. Причины:

увеличение количества украинцев, которые возвращаются в Европу после летних отпусков;

активизация промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам, "вследствие чего начинается период сезонных вакансий во многих отраслях экономики, сильно зависящих от работающих украинцев".

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"Ни процент, ни сумма расходов украинцев не удивляет. Ведь это самая большая группа иностранцев в Польше", – объяснили аналитики.

При этом подчеркивается: большинство украинцев в Польше не сидят на одних лишь пособиях. В частности, львиная доля их:

работают;

платят налоги;

пополняют польский бюджет.

"Учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев. И от них получает гораздо больше, чем тратит на помощь беженцам", – констатируют аналитики.

Украинцы будут тратить в Польше меньше

Впрочем, отмечается, в будущем украинцы будут тратить в Польше меньше денег. Причина – выезд людей из страны.

При этом выезд этот связан не только с возвращением домой. "Значительная доля украинцев весной уезжает в страны Западной Европы", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что его страна приютила миллионы украинцев. Также он заявил, что украинцам не следует доверять Германии.

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