Украинцы смогут получить карточку налогоплательщика в Дії: как это сделать и что нужно знать

Правительство приняло постановление, которое позволит оформлять карточку налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер, ИНН) для ребенка онлайн в приложении Дія или офлайн в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг). Впоследствии в Дії появится возможность заказать электронную ИНН-карту и для взрослых в случае потери или повреждения документа.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Карточка налогоплательщика нужна украинцам во многих жизненных ситуациях: при поступлении в учебные заведения, открытии банковских счетов, официальном трудоустройстве, получении социальных выплат и государственных услуг.

Согласно принятому постановлению, получить карточку налогоплательщика для ребенка можно будет двумя способами – онлайн и офлайн. Онлайн-оформление станет доступным в приложении Дія, где родители смогут заказать документ без посещения госучреждений. Офлайн-вариант предусматривает возможность обратиться в ЦПАУ.

После оформления карта будет доступна в цифровом формате непосредственно в смартфоне. При необходимости документ можно будет распечатать или пошерить в электронном виде, например для банка, учебного заведения или работодателя.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что это только первый этап изменений. Впоследствии в Дії планируют запустить возможность заказа электронной карточки налогоплательщика не только для детей, но и для взрослых. Такая опция станет особенно полезной в случаях, если документ был потерян или поврежден.

О точной дате запуска услуги в приложении Дія и в ЦПАУ сообщат отдельно. Сейчас идет техническая подготовка и интеграция новой услуги в цифровую экосистему государства. Ожидается, что новая услуга уменьшит нагрузку на налоговые органы и упростит доступ граждан к базовым административным процедурам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka присоединились к перечню магазинов, где можно потратить "зимнюю тысячу" (т. н. 1000 Зеленского) и средства с карты "Национального кешбэка". Оплата доступна только для продуктов украинского производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!