Украинцы считают, что за коррупцию в Кабмине отвечать должен Зеленский – опрос

Почти 78% украинцев считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в Кабмине и военных администрациях (ВА). Больше всего такого мнения придерживаются граждане в возрасте 60 лет и больше. Меньше всего – 18-29 лет.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, опублмикованные Фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива. Согласно ему:

согласны с тем, что Зеленский несет ответственность за коррупцию в Кабмине и ВА 77,6% украинцев;

не согласны – 18%;

затрудняются с ответом 4,4%.

"Стоит отметить, что украинцы старшего возраста более требовательны к президенту, чем молодежь. Если среди опрошенных 18-29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных растет до 81%", – говорится в исследовании.

При этом приблизительно одинаковый уровень уверенности в ответственности Зеленского за коррупцию зафиксирован по всей стране – без резких перепадов по регионам. В частности:

на западе Украины так считают 79,1% людей;

в центре – 75,9%;

на юге – 76,1%;

на востоке – 80,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, замглавы Офиса президента Ростислав Шурма может быть причастен к неприятному скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее с оптимизацией их уплаты. При этом в одном из недавних интервью именно он упрекал многих украинских предпринимателей в работе на "грани правового поля".

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