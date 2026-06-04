Украинцы могут потерять бронирование: в Минэкономики уточнили важный нюанс

Предприятия, которые планируют получить или подтвердить статус критически важных в июле 2026 года, должны уже за июнь обеспечить среднюю зарплату не менее 25 941 грн, иначе могут потерять право на бронирование работников. Также бизнесу следует внимательно контролировать соблюдение новых квот бронирования, ведь их превышение может привести к отмене статуса критически важного предприятия.

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Об этом заявило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на запрос. Согласно действующим нормам, средняя заработная плата на предприятии должна составлять не менее трех минимальных зарплат. По состоянию на сегодня это 25 941 гривна.

В Минэкономики объяснили, что при рассмотрении документов государственные органы будут учитывать показатели за последний календарный месяц. То есть для предприятий, которые будут подавать документы в июле, определяющим станет именно уровень средней зарплаты за июнь.

В министерстве также напомнили, что решение о признании предприятия критически важным, действующие по состоянию на 2 июня 2026 года, продолжают действовать до завершения установленного срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. Многие компании в ближайшие месяцы будут вынуждены повторно проходить процедуру подтверждения статуса по обновленным правилам.

Перед подачей документов необходимо дождаться завершения пересмотра отраслевых и региональных критериев критичности. Все государственные органы должны обновить соответствующие критерии до 10 июня 2026 года. После этого предприятия смогут обращаться в профильные министерства или другие уполномоченные органы с пакетом документов для получения или подтверждения статуса.

В Минэкономики отмечают, что решения по новым бронированиям будут приниматься в течение лета, однако только после завершения пересмотра критериев. Новые правила предусматривают возможность повторного обращения в случае потери статуса критически важного.

Если предприятие будет исключено из списка из-за изменения отраслевых или региональных критериев, оно будет иметь право повторно подать пакет документов с учетом новых требований и претендовать на получение нового статуса. Для отдельной категории бизнеса государство оставило более мягкие условия.

Речь идет о критически важных предприятиях, которые фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий. Для них сохранен более низкий порог средней заработной платы – более 2,5 минимальной зарплаты, что сейчас составляет 21 618 гривен.

Постановление №692 внесло изменения не только в зарплатные критерии. Отныне работники, которые уже имеют право на отсрочку от мобилизации по другим основаниям, а также сотрудники, работающие по совместительству, будут учитываться в квоте бронирования только по одному месту работы.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года. По мнению правительства, новый механизм должен сделать систему бронирования более прозрачной и справедливой. Отдельное внимание правительство уделило контролю за соблюдением установленных квот.

Если предприятие превысит допустимое количество забронированных работников, руководитель будет обязан в течение десяти рабочих дней через портал Дія подать заявление об отмене избыточных бронирований. В случае невыполнения этой обязанности предприятие рискует потерять статус критически важного.

Изменения коснулись и компаний-резидентов специального правового режима Дія.City. Теперь одного статуса резидента недостаточно для подтверждения критичности предприятия. Компания должна соответствовать требованиям законодательства по уровню заработных плат и подтверждать это налоговой отчетностью за последние шесть месяцев.

По словам министра экономики Украины Алексея Соболева, повышение зарплатного критерия позволит увеличить поступления в государственный бюджет. По оценкам правительства, если все компании приведут уровень оплаты труда забронированных работников к новым стандартам, бюджет может дополнительно получить от 10 до 13 миллиардов гривен.

По данным Минэкономики, сейчас в Украине забронировано более 1,3 миллиона работников. В министерстве прогнозируют, что этот показатель существенно не будет меняться и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК после исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

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