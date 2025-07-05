Украинцев ждет новые курсы доллара и евро: сколько будет стоить валюта

Курс доллара 5-6 июля будет находиться в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,60 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен. А курс наличного евро в эту субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,70 до 49,40 гривен и продажа от 49,45 до 49,90 гривен. Значительный разброс котировок евро в различных сетях обменников сохранится.

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Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев. Новым тревожным сигналом для всех рынков можно считать то, что США будут иметь увеличение дефицита бюджета еще на $3,8 трлн. И это подтверждает опасения мировых инвесторов относительно роста внешнего и внутреннего долга США, усиливает давление на доллар и спровоцирует очередную эпоху нестабильности в глобальном финансовом мире.

Он отметил, что Сенат США с минимальным преимуществом одобрил 1 июля налоговый законопроект Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов. Документ предусматривает продление налоговых льгот, введенных в первую каденцию Трампа, а также ряд новых преференций для отдельных групп американцев. При этом он предусматривает увеличение госрасходов США на безопасность границ и оборону.

Финансировать эти шаги планируется, в частности, за счет сокращения социальных программ, таких как Medicaid (медицинское страхование для малоимущих) и программы продовольственных талонов для нуждающихся. По оценке Бюджетного управления Конгресса США, только налоговые положения этого законопроекта увеличат дефицит государственного бюджета на $3,8 трлн до 2034 года.

Это вызвало серьезные опасения среди мировых инвесторов относительно устойчивости американских государственных финансов. И уже почти никто не сомневается, что этот "хороший закон", по словам Дональда Трампа, быстро будет запущен в реальную работу.

Главным ключевым месседжем для инвесторов во всех этих политических американских играх можно считать новую реальность – США меняют приоритеты в своей экономической политике на ближайшие годы. И в результате основными для Штатов становятся сокращение налогов для отдельных групп американцев с увеличением при этом расходов на оборону и безопасность, тогда как соцпрограммы и фискальная дисциплина отходят на второй план.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривны ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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