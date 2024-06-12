Украинцев пугают жесткими графиками отключений: "Укрэнерго" объяснило, правда ли это

Мошенники в соцсетях используют логотип "Укрэнерго" для распространения фейковых сообщений о жестких отключениях электроэнергии с целью увеличения аудитории своих телеграмм-каналов. Достоверную информацию об ограничении потребления электроэнергии можно найти только на официальных страницах Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", облэнерго и местных органов власти.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Подписчики нашей страницы в фейсбуке прислали очередной скрин с фейковым "предупреждением о жестоких отключениях ", – говорится в сообщении.

Мошенники используют знакомые логотипы и стилистику официальных сообщений для повышения достоверности своих публикаций. Однако важно помнить, что Укрэнерго никогда не публикует графики почасовых отключений электроэнергии в регионах. Один из очевидных маркеров фейковости таких сообщений – грамматические ошибки. Например, в мошенническом сообщении было написано "отключение от электроэнергии", что некорректно с точки зрения официальной терминологии.

Целью таких мошеннических действий является увеличение мошенниками аудитории своих телеграмм-каналов. Публикуя ложные сообщения об отключениях, мошенники вводят в заблуждение пользователей, заставляя их подписываться на свои каналы в поисках якобы достоверной информации. Это создает панику и путаницу среди населения, подрывая доверие к официальным источникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию через официальные каналы. Достоверную информацию о мерах ограничения потребления электроэнергии можно найти на страницах в соцсетях Министерства энергетики Украины, НЭК "Укрэнерго", вашего облэнерго и местных органов власти:

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первые пять месяцев 2024 года в Украине было открыто более 38 тысяч дел по мошенничеству, что в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Самыми популярными методами обмана остаются социальная инженерия и фишинг.

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