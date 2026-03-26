Украинцам временно "отключат" реестры Минюста: когда системы возобновят работу

В ночь на 27 марта с 00:00 до 08:00 государственные реестры, находящиеся в сфере Министерства юстиции Украины, будут временно недоступны из-за плановых технических работ. После завершения обновления доступ восстановят, поэтому все операции стоит или выполнить заранее, или отложить на утро.

Об этом сообщило ГП "Национальные информационные системы". Речь идет о плановых технических работах, которые будут проводиться для обновления программного обеспечения и улучшения работы систем.

В указанный период будут недоступны единые и государственные реестры, которые используются как гражданами, так и бизнесом. Это означает, что временно нельзя будет:

получить выписки из государственных реестров;

провести регистрационные действия (например, по бизнесу или недвижимости);

воспользоваться рядом онлайн-сервисов, связанных с Минюстом;

оформить или проверить юридические данные через государственные базы.

Фактически любые операции, требующие доступа к этим системам, будут приостановлены на время технических работ. Украинцам объяснили, что речь идет о плановом обновлении программного обеспечения. Такие работы проводятся регулярно для повышения стабильности систем и улучшения скорости обработки данных.

Гражданам и бизнесу рекомендуют заранее спланировать все необходимые действия, связанные с государственными реестрами. Если нужно оформить документы или провести регистрационные процедуры, лучше сделать это до начала технических работ или уже после их завершения. После 08:00 27 марта доступ к реестрам должен быть полностью восстановлен в штатном режиме.

