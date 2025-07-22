Украинцам установят новую минималку: озвучена сумма

В Украине в январе 2025-го, согласно Бюджетной декларации, минимальную зарплату повысят с 8000 до 8688 грн. Однако этого повышения будет мало.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Минимальная зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. В Украине прожиточный минимум считается из стоимости потребительской корзины. В нее входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

То есть на самом деле корзина не соответствует реальным потребностям. Стоимость этой корзины в ценах мая составляет 11 259 грн. То есть все, кто зарабатывает меньше 11,2 тыс. грн, находятся за чертой бедности и не могут позволить себе даже базовый набор товаров и услуг. Украинец, который работает, может получать меньше, чем нужно для выживания.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн, иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку на уровне не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: Бюджетную декларацию согласовывали с международными партнерами и кредиторами, поэтому даже повышение минималки на 688 грн требовало определенных усилий. Мол, чем выше минималка, тем выше расходы на бюджетников и больший дефицит бюджета. Однако на самом деле опыт прошлых лет показал, что рост минималки сразу же приводит к увеличению поступлений от налогов и сборов. Это необходимый шаг не только для обеспечения хотя бы минимального уровня жизни для работников, но и способ вывести хотя бы часть зарплат из тени.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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