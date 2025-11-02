Украинцам срочно нужно обновить важный документ: в МИД рассказали нюансы

С 29 октября 2025 года "продленные" загранпаспорта в Украине утратили силу. Выезд за пределы государства теперь возможен только с биометрическим паспортом сроком действия до 10 лет (для детей – до 4 лет).

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД. Временный порядок продления паспортов ввели еще в феврале 2022 года — в первые дни после начала полномасштабного вторжения РФ.

Тогда из-за повреждения системы оформления документов украинцы не могли получить новые паспорта. Государство, чтобы не оставить людей без возможности пересекать границу, позволило в виде исключения продлевать срок действия уже имеющихся заграничных документов и вносить в них данные о детях. Такая норма действовала более двух лет, пока не восстановилась полноценная работа паспортной системы. Сейчас же, как пояснили в МИД, Украина возвращается к международным стандартам оформления документов.

"Мы восстановили все технические возможности для оформления новых паспортов и возвращаемся к общепринятой мировой практике. Документы, срок действия которых превышает 10 лет, не признаются действительными для путешествий большинством государств", – отметили в ведомстве. Согласно действующим нормам:

для взрослых граждан (от 16 лет) срок действия загранпаспорта составляет до 10 лет;

для детей до 16 лет – до 4 лет.

В то же время каждый гражданин должен иметь собственный паспорт – отныне внесение данных о детях в документы родителей запрещено. Украинцы, которые находятся за границей и имеют "продленный" паспорт, должны обратиться в посольство или консульство Украины.

Там можно оформить удостоверение личности на возвращение в Украину – документ, который позволяет въехать домой даже без действующего загранпаспорта. Такое удостоверение выдают в день обращения:

детям до 16 лет – бесплатно;

взрослым — согласно тарифам консульского сбора.

Если же гражданин Украины не может выехать с территории ЕС или другой страны из-за "продленного" паспорта, в МИД советуют обратиться в ГП "Документ", ЦНАП или территориальное подразделение ГМС для оформления нового биометрического паспорта. МИД напоминает, что согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO), большинство государств мира признают действительными только те паспорта, которые имеют срок действия не более 10 лет.

Поэтому владельцы "продленных" документов часто сталкивались с проблемами на границе – пограничники или авиаперевозчики могли отказать в посадке на самолет или не допустить к пересечению границы, даже если Украина формально признавала такие документы действующими. "Законодательством большинства стран предусмотрено, что для выезда за границу паспорт должен быть выдан в пределах 10-летнего срока. Поэтому продление действия документа создает лишь лишние трудности для граждан", – объяснили в МИД.

Как действовать гражданам

если вы за границей и имеете "продленный" паспорт – обратитесь в украинское посольство или консульство для получения удостоверения личности на возвращение;

– обратитесь в украинское посольство или консульство для получения удостоверения личности на возвращение; если вы в Украине и планируете выезд – оформите новый биометрический паспорт в любом подразделении ГМС, ЦНАПе или филиале ГП "Документ";

– оформите новый биометрический паспорт в любом подразделении ГМС, ЦНАПе или филиале ГП "Документ"; планируете путешествие самолетом – проверьте срок действия паспорта, ведь авиакомпании имеют право не пускать пассажиров с документами, которым более 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, которые находятся за границей, доступно оформление загранпаспорта в консульствах на территории Польши. Однако стоимость такой услуги достаточно высокая – полная цена привязана к доллару и составляет эквивалент $130, то есть по текущему курсу 440 злотых или 4 980 грн.

