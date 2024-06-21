Украинцам смягчили отключения света: объявлен график на 22 июня

В Украине 21 июня графики отключений электроэнергии предварительно будут действовать уже не весь день. Ограничения вводятся на период с 16:00 до 24:00. То есть с полуночи до 16:00 электричество отключать не должны. В то же время с 18:00 до 23:00 будет действовать усиленный режим отключений.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "22 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00. С 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", – говорится в сообщении.

Причина постоянных отключений электроэнергии остается прежней – последствия массированных атак россиян по энергообъектам, напомнили энергетики. Также они уточнили, что энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

При этом, следует учитывать, что ситуация может измениться. Когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.

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