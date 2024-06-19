До зимы Украина получит 1 ГВт генерации электроэнергии: "Укргидроэнерго" раскрыло амбициозные планы

"Укргидроэнерго" планирует восстановить 1 ГВт генерации электроэнергии к зиме, что является важным шагом на фоне уничтожения 9 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения России. Также начато строительство новых мощностей и активизировано сотрудничество с международными партнерами по обеспечению стабильного энергоснабжения.

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Об этом сообщило Укргидроэнерго. Для сравнения, 1 ГВт – это мощность, которой достаточно для обеспечения электроэнергией около 750 тысяч домохозяйств.

Гидроэнергетика Украины стоит перед серьезными вызовами накануне осенне-зимнего периода, особенно ввиду того, что около 45% ее мощностей были уничтожены российскими войсками. Тем не менее, специалисты активно работают над подготовкой к зиме, выполняя различные мероприятия по обеспечению стабильной поставки электроэнергии в холодное время года.

С начала полномасштабного вторжения по станциям Укргидроэнерго было нанесено 118 ракетных ударов. В краткосрочных планах компании – интенсивное восстановление 1000 МВт мощностей для нормального прохождения осенне-зимнего периода.

В долгосрочных планах – строительство 2500 МВт новых мощностей, включая достройку Днестровской ГАЭС и строительство Каневской ГАЭС. Ключевым проектом является восстановление Каховской ГЭС.

Укргидроэнерго активно сотрудничает с международными партнерами для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры. Компания накапливает водные ресурсы для поддержки энергосистемы в тяжелые зимние месяцы и осуществляет постоянный анализ текущей ситуации в энергосистеме для принятия обоснованных решений по дальнейшим действиям.

Несмотря на сложные условия, украинская гидроэнергетика делает все возможное для обеспечения стабильного энергоснабжения зимой. Благодаря комплексным мероприятиям и поддержке международного сообщества Украина сможет справиться с стоящими перед ней энергетическими вызовами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновят перечень объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением, разделяя его на летний и зимний сезоны для оптимизации энергетических ресурсов. Это позволит учитывать сезонную специфику работы объектов и минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

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